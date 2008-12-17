Королева Великобритании ищет собаку, пропавшую у ее внучки

Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла личное участие в поисках собаки, которая пропала у ее внучки 20-летней принцессы Беатрис, сообщает британская газета Daily Mail. Семилетний норфолк-терьер Макс пропал 9 декабря во время прогулки по Большому Виндзорскому парку, принадлежащему королевской семье. Рассчитывая на помощь местных жителей, принцесса разместила в окрестностях парка несколько десятков плакатов с фотографией терьера, однако собаку до сих пор не удалось найти. По данным журналистов, королева настолько расстроилась исчезновением Макса, являющегося практически членом семьи, что каждый день несколько часов посвящает его поискам, обходя парк, площадь которого превышает две тысячи гектаров. Елизавета Вторая также приказала королевским егерям и садовникам искать пропавшего пса. Британская королева считается большой любительницей собак: на ее попечении находятся пять собак породы корги, четыре метиса корги и таксы, а также пять коккер-спаниелей.