В Крыму разбились три депутата БЮТ

Три депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым от БЮТ травмированы в результате автомобильной аварии, произошедшей вчера вечером на 682-м километре автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта. Водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, при выполнении обгона МАЗа совершил столкновение с автомобилем «Скания», который двигался во встречном направлении. После этого автомобиль «Мицубиси» врезался в МАЗ. В результате ДТП пострадали три пассажира «Мицубиси»: руководитель фракции БЮТ в Крымском парламенте Татьяна Зверева, а также депутаты Юрий Могаричев и Валерий Белозеров. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Сергей Донич, состояние последних легче, чем у Т. Зверевой. «У В. Белозерова и Ю. Могаричева сотрясение – ушиб головного мозга, в данный момент делается компьютерная томография, – отметил министр. – У Т. Зверевой проведен консилиум, вправлен вывих бедра, он был тяжелый, был проведен под наркозом, есть перелом плеча, который не требует операции, есть ушиб головного мозга. Жизни ничего не угрожает». По его словам, если в результате компьютерной томографии не будет найдено «никаких находок», то депутаты В. Белозеров и Ю. Могаричев приступят к выполнению своих обязанностей через три недели. При этом, отметил министр здравоохранения, на восстановление Т. Зверевой «потребуется не один месяц». Министр сообщил, что депутаты находятся в нескольких больницах Симферополя.