Азаров получил поздравление от Януковича

Янукович поздравил Лидер Партии регионов Виктор Янукович поздравил Николая Азарова, который сегодня празднует День рождения. «Глубокоуважаемый Николай Янович! От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Вы являетесь одним из архитекторов экономических превращений независимой Украины, автором важных для развития и реформирования хозяйственного комплекса государства реформ, человеком, который всегда отдавал все свои знания и опыт на создание современного европейского государства, - говорится в поздравлении. - Ваш характер и способности руководителя и организатора выкристаллизовывались и закалялись на разных участках административной деятельности, но наиболее ярко оказались во время работы на должности главы Государственной налоговой администрации Украины и первого вице-премьер-министра Украины». «Желаю Вам, уважаемый Николай Янович, чтобы почвой счастливой жизни и плодотворной профессиональной деятельности были крепкое здоровье, сердце, преисполненное любви и добра, вдохновенная мысль и искренние чувства», – отмечается в поздравлении лидера Партии регионов.