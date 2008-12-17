Литвину подарили железную дорогу

Михаил Костюк назначен генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский. Он отметил, что это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию, сообщает «УНИАН». Костюк до назначения был заместителем гендиректора «Укрзализныци». Должность гендиректора «Укрзализныци» с 29 декабря 2007 г. занимал Василий Мельничук.