Ющенко сравнялся с Кучмой

Рейтинг доверия к Президенту Виктору Ющенко снизился с сентябрьских 19,2% до 14,4% в декабре. Сегодня уровень поддержки главы украинского государства практически сравнялся с показателями доверия к Леониду Кучме (13,3%). Таковы результаты социологического исследования, проведенного центром "София". Как сообщили в Центре социальных исследований "София", в то же время, пятерку лидеров народного доверия возглавил Виктор Янукович - ему доверяют 33,8% граждан. На втором месте Владимир Литвин (31,1%), третье место заняла Юлия Тимошенко (28%, по сравнению с сентябрем рейтинг снизился на 11,7%). Интересно, что в первую пятерку вошли также экс-спикер Арсений Яценюк - 28%, и лидер Компартии Петр Симоненко - 26,4%. Кроме того, во время опроса респондентам предлагалось выразить свое отношение к тому, чтобы тот или другой политик возглавил антикризисную команду (правительство), которая вывела бы украинскую экономику из кризиса. В пятерку наиболее популярных кандидатов снова попали Янукович, Тимошенко, Яценюк, Литвин и Симоненко. Больше всего голосов "взял" лидер Партии регионов (36,7%), второе место у действующего Премьера (29,2%). Напомним, сам Ющенко объясняет свой низкий рейтинг тем, что он отстаивает сближение с НАТО, а также напоминает о Голодоморе 1932-33 годов. Опрос проводился с 2 по 11 декабря во всех регионах, АР Крым, Киеве и Севастополе (в 130 н.п.). Опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион). Метод опроса - интервью по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.