Черновецкий придет к Сердючке

17 декабря 2008, 16:26

«1+1» в новогоднюю ночь будет радовать зрителей мюзиклом «Красная шапочка». Его создание профинансировала компания «Немирофф». Как сказал режиссер проекта Семен Горов, студия которого выиграла тендер на съемки, в этом году ему пришлось снимать быстро. Потому что и канал, и компания долго решали, делать или нет задуманный проект. Решили делать, потому что «Медовой с перцем» исполняется 10 лет, а в мюзикле отразить эту дату предоставляется масса возможностей. Даже была заказана и написана специальная песня про мед и перец. Главную героиню мюзикла сыграла певица Настя Каменских. Ее партнер по дуэту Потап выступил в роли влюбленного волка. На роль бабушки пригласили Филиппа Киркорова. А звездную команду дополнили София Ротару и Ани Лорак. Белоснежкой в эту новогоднюю ночь стала чернокожая поп-дива Гайтана. Телеканал «Интер» решил оставить в покое любимые всеми с детства сказки, обратиться к актуальным темам и снять музыкальный фильм «Одноклассники. Новогодняя встреча». Фильм собственного производства будет показан после боя курантов. Режиссером мюзикла стал питерский клипмейкер Александр Игудин, снимавший ранее мюзикл «Королевство кривых зеркал». По задумке режиссера, сюжет разворачивается в школе, где происходит встреча героев советских картин «Розыгрыш», «Доживем до понедельника», «Большая перемена», «Чучело», «Служебный роман», «Ирония судьбы» и несоветского сериала «Бригада». В звездной команде снова Филипп Киркоров, София Ротару, Ани Лорак. В музыкальном фильме также участвуют Ирина Билык, Тина Кароль, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Светлана Лобода. Всего в звездном классе оказалось около сорока звезд российского и украинского шоу-бизнеса. А в роли ведущих выступили Маша Ефросинина и Дмитрий Харатьян. Съемки проходили на киностудии им. Довженко. ТРК «Украина» отказалась от съемок собственного мюзикла и купила «Огонек» российского РТР. Программа включает традиционные музыкальные и юмористические номера ведущих российских звезд с характерной новогодней атрибутикой, поздравлениями и пожеланиями. А 1 января «изюмом» программы станет шоу Верки Сердючки, правда почему-то под названием «Предновогодняя суета». Гостем эпатажной проводницы станет не менее эпатажный персонаж — мэр Киева Леонид Черновецкий. Так что веселье зрителям обеспечено на все сто. Также полечить больную голову 1 января к Сердючке придут Лайма Вайкуле и Вахтанг Кикабидзе. А вот на канале СТБ на Новый год зрители вновь увидят программы собственного производства. Объединять их будет общая тематика — чудо. Праздничный эфир стартует с документального фильма «В поисках истины. Украинское колдовство». Из него зритель сможет узнать, есть ли в Украине волшебники и откуда они взялись, кто такие мольфары и почему их до сих пор боятся в Карпатах; почему украинских ведьм не сжигали на кострах. Также канал обратился к потомственной ведьме за предсказаниями на Новый год. «Звездное» направление на СТБ представлено программами «Невероятные истории любви», «Моя правда» и «Звездная жизнь». Эти проекты — подборка историй под общим названием «Невероятная правда о звездах». Ведущая звездного блока — Надежда Мейхер. Изюминкой новогоднего эфира станет гала-концерт «Танцуют все!» с самыми яркими участниками проекта. В новогоднюю ночь на «Новом канале» покажут юмористический телесериал «Счастливы вместе». Увидят зрители и премьеру — «Папины дочки». В празд-ничном выпуске программы «Звезда караоке» будут соревноваться звезды украинской эстрады. После поздравлений президента состоится финал программы. А затем зрители увидят теле-премьеру самой нашумевшей комедии этого года. Какой именно, держится в секрете. Телеканал М1 также снимает новогоднее музыкальное шоу. В него приглашены топовые исполнители отечественной эстрады. Эфир, несомненно, украсят праздничными розыгрышами и викторинами.

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