Тимошенко рассказала о своих неприкасаемых коровах

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко констатирует, что в Кабинете министров будут проходить ротации в связи с созданием коалиции в Верховной Раде. «Ротации в правительстве, безусловно, будут. Было время брать на себя обязательства, и настало время отчитываться по этим обязательствам. Я всегда защищаю свое правительство, но священных неприкасаемых коров там не было, нет и не будет», - заявила премьер. Отвечая на вопрос о принципах формирования правительственной команды, в частности, сохранятся ли квоты фракций по числу депутатов, Тимошенко сказала: «При формировании коалиции после внеочередных выборов 2007 года правительство формировалось в пропорции 50 на 50 нашей политической силой и блоком НУ-НС, даже не обращая внимания на то, что мы набрали вдвое больше голосов. Для нас согласованная работа профессиональной команды, работа на результат - главный принцип. Сегодня этот принцип стал еще более актуальным». По ее убеждению, только согласованная работа высокопрофессиональной команды способна создать «рациональное чудо». «У нас нет времени на пустые политические дискуссии. Поэтому рассчитываем на настоящих профессионалов. И не имеет значения, к какой политической силе они сегодня принадлежат», - подчеркнула Тимошенко.