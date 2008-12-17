К президенту США теперь будут ходить босиком

После инцидента в Ираке – когда под обличительные выкрики о крови мирных иракцев и вдовах, в президента Буша полетели старые ботинки местного журналиста – представители прессы будут входить в Белый дом без обуви. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации президента США Дана Перино. «Практика сдавать ботинки начинается с завтрашнего дня», - сказала Перино, на лице которой под правым глазом все еще ясно виден небольшой синяк от удара микрофоном в тот момент, когда американская и иракская охрана набросилась на иракского журналиста, швырнувшего в Буша на пресс-конференции в Багдаде один за другим два своих ботинка. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Буш удовлетворен действиями охранявших его агентов Секретной службы во время инцидента с брошенными в него ботинками. «Он удовлетворен тем, что был хорошо защищен Секретной службой, как это происходит всегда», - заявила пресс-секретарь американского президента. При этом Перино подтвердила, что Буш не испытывает неприятных чувств в связи со случившимся. Между тем, на записи инцидента мир увидел Буша, лично уклоняющегося от летящего в него ботинка – какой-либо без помощи охраны. Перино заявила, что Ирак является суверенным государством, и иракские власти сами решат, как им поступить с иракским журналистом, швырявшимся в президента США ботинками.