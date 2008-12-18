Поживанов стал замминистра

Новым главой Государственного комитета по государственному материальному резерву (Госкомрезерва) назначен заместитель городского головы Днепропетровска Сергей Ганжа, сообщил источник в правительстве. По его словам, такое решение Кабинет министров одобрил на заседании в среду. Источник уточнил, что возглавлявший с конца декабря прошлого года Госкомрезерв Михаил Поживанов назначен заместителем министра экономики. Собеседник добавил, что в правительстве позитивно оценили работу Поживанова на посту главы комитета. Ганжа, один из 14 заместителей мэра Днепропетровска, курировал вопросы деятельности исполнительных органов, а ранее как заместитель курировал вопросы промышленности и энергетики. Поживанов, 1960 г.р., народный депутат фракции БЮТ Верховной Рады шестого созыва. Ранее был членом блока “Наша Украина”. В 1994-1998 гг. был главой Мариупольского горсовета, Мариупольским городским головой. В 2002-2005 гг. занимал пост заместителя главы Киевской госадминистрации. Работал заместителем городского головы Днепропетровска с августа 2006 года. Курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, малого и среднего бизнеса, а также вопросы энергосбережения. Некоторое время работал в органах СБУ.