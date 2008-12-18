Черномырдин останется с нами

Виктор Черномырдин опроверг слухи о своей отставке с поста Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине. Об этом он заявил сегодня журналистам на церемонии передачи книг из своей библиотеки Музею книги и книгопечатания Украины. В частности, Черномырдин отметил: “Это не так, никуда я пока не уезжаю и не собираюсь”. По словам посла, сейчас надвигается очень сложное для всего мира время, и в это сложное время он будет в Украине. “Я не говорю, что я должен здесь быть обязательно. Но пока буду”, — сказал он. Напомнив, что он уже восьмой год работает в Украине, Черномырдин отметил: “Я у вас давно. Ничего вечного не бывает”, и добавил, что он пока остается в Киеве и будет работать на благо укрепления российско-украинских отношений. Также Черномырдин выразил уверенность в том, что когда придет время и Россия заменит посла в Киеве, найдется много прекрасных дипломатов, которые смогут на высоком уровне продолжить работу. При этом посол напомнил, что слухи о его отставке появляются периодически. Черномырдин предполагает, что такие слухи выгодны определенным силам в России, но не уточнил каким. 15 декабря ряд российских СМИ сообщили о том, что на этой неделе в Государственную думу России будут внесены документы для назначения губернатора Московской области Бориса Громова послом России в Украине.