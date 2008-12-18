Кильчицкая займется животными

Заммэра лично пообщается с кандидатами. Должность достанется самому достойному кандидату. Сегодня, 18 декабря, при участии первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ирены Кильчицкой состоится открытый конкурс на замещение вакантной должности директора КП "Приют для животных". Мероприятие состоится в зале заседаний на 5 этаже в здании столичной мэрии. Напомним, мэр Киева Леонид Черновецкий подписал распоряжение, согласно которому руководителей жилищных предприятий и организаций города коммунальной собственности будут назначать путем проведения собеседований.