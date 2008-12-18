Парижский бомонд увидит украинские вечерницы

17 января 2009 года в парижском зале "Элизе Монмартр" пройдут украинские вечерницы, которые познакомят французский бомонд с украинскими традициями - народными песнями, танцами и угощениями. Вечерницы пройдут в рамках творческого проекта "Андреевский спуск - Монмартр - культурные побратимы", презентация которого состоялась 14 декабря на Андреевском спуске при участии музыканта и основателя этнофестиваля Олега Скрипки. Напомним, на днях Скрипка стал послом программы "Вильнюс - культурная столица Европы".