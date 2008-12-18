Карла Бруни запретила продавать себя

Парижский суд высшей инстанции взыскал с компании Pardon 40 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба супруге французского президента Карлы Бруни-Саркози, сумку с изображением которой в обнаженном виде компания выпустила в продажу. Особое возмущение адвокатов Бруни-Саркози, представлявших ее в суде, вызвал тот факт, что на полотняной сумке компании Pardon, базирующейся в заморском департаменте Франции на острове Реюньон, методом шелкографии нанесена ее знаменитая фотография 1993 года, где она позирует обнаженной. В постановлении суда говорится, что компания не получала одобрения Бруни-Саркози на публичное использование ее образа. Председатель суда Пьер Лавинь также постановил «немедленно прекратить прямое или косвенное распространение спорного предмета». Постановочный черно-белый снимок, явившийся предметом юридического спора, был сделан фотохудожником Мишелем Комтом в 1993 году в бытность Карлы профессиональной моделью. По замыслу, он имитирует картину Жоржа Сера «Натурщица», написанную за 100 лет до появления этого фото. На фото Бруни с гладко зачесанными волосами стоит, завернув ступни носками внутрь - пятками наружу и целомудренно, на античный манер, прикрывая ладонями низ живота.