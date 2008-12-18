У Черновецкого скоро отпуск

Об этом он намекнул перед дипломатическим приемом в здании мэрии. Мэр Киева Леонид Черновецкий опять собирается уйти в отпуск на Рождественские праздники. Журналисты поинтересовались, с какими мыслями он начнет новый 2009 год. В ответ Черновецкий намекнул, что собирается забыть в отпуске обо всех своих тревогах. «Я забуду шантаж правительства, горячую воду, которая то есть, то нет, пока я не отключил воду, они ( правительство) особо не успокоятся», - сказал мэр. По кулуарной информации КГГА, мэр намерен уйти в отпуск с 26 декабря по 15 января.