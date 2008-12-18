Кризис задел и губернатора Шварцнеггера

Калифорния из-за дефицита бюджета приостановила реализацию инфраструктурных проектов. Заморозка примерно двух тысяч проектов позволит калифорнийским властям сэкономить 3,8 миллиарда долларов. Казначей штата Бил Локкер пояснил: «К сожалению, мы не можем потратить деньги, которых у нас нет». Дефицит бюджета Калифорнии в текущем году составляет 14,8 миллиардов долларов. Штат рискует остаться без наличных средств к февралю 2009 года, сообщает «Лента.ру». В число отложенных или отмененных попали проекты, связанные с развитием дорожной сети, постройкой и ремонтом школ, домов ветеранов, тюрем, пожарных станций, жилых зданий. Также господдержки лишатся некоторые экологические проекты. В начале декабря губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил в связи с увеличением бюджетного дефицита чрезвычайное финансовое положение. Это позволяет властям с большей свободой применять меры по сокращению дефицита. Являющийся республиканцем губернатор и законодатели из Демократической партии предлагают временно повысить в штате налоги. Однако это решение не поддерживают законодатели-республиканцы.