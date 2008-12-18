Дворники выиграли в лотерею $207 миллионов

Бригада коммунальных рабочих из города Пикуа штата Огайо в США выиграла джекпот лотереи Mega Millions размером 207 млн долларов. Их «билет угадал все шесть цифр лотереи, разыгранной 12 декабря 2008 года», сообщили в среду устроители самой популярной лотереи в США. Подарок к Рождеству получили 15 рабочих, убирающих улицы городка. Для участия в лотерее они коллективно собрали деньги. Теперь рабочие намерены разделить сказочную сумму поровну, несмотря на то, что один из членов бригады дал деньги на два билета, а не на один, как все остальные. Коммунальные работники мгновенно стали героями американских телеканалов. Некоторые из них заявили перед телекамерами, что не намерены бросать любимую работу, несмотря на свалившееся на голову богатство. Рабочие заявляли о намерении помочь своим родителям-пенсионерам, впервые в жизни купить новый автомобиль или отправиться в путешествие, которое раньше было не по карману. Вторую призовую сумму разделят между собой 23 победителя. Им достанется по 250 тыс. долларов. Еще по 10 тыс. получат 113 игроков, которые оказались на третьем месте. Крупнейшая в Северной Америке лотерея Mega Millions ведет свою историю с 1996 года и действует в 12 штатах США. Примечательно, что из 11 самых больших выигрышей размером свыше 200 млн долларов три, включая сегодняшний, приходятся на штат Огайо. Самый большой выигрыш по итогам прошлого года в США достался супругам Месснер из Нью-Джерси и дальнобойщику Эдду Нейборсу из Джорджии - в марте 2007 года они поделили джекпот размером 390 млн долларов. В нынешнем году семейство Харрис из Джорджии выиграло в Mega Millions почти 270 млн долларов. Рекордный джекпот в Европе был разыгран в октябре 2008 года. Тогда 100 млн евро достались жителю сицилийского города Катания.