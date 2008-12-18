Шуфрич стал первым и самым смелым

Народный депутат Украины от Партии регионов Нестор Шуфрич подал в Верховную Раду проект постановления об освобождении от должности Председателя Национального банка Украины Владимира Стельмаха. Проектом документа N3502, зарегистрированного в парламенте 18 декабря, предусмотрено также расследование деятельности должностных лиц Нацбанка относительно использования золотовалютных резервов и бездеятельности относительно стабилизации курса национальной валюты. Напомним, Президент Украины Виктор Ющенко полагает, что совместные действия Национального банка Украины и Министерства финансов приведут к стабилизации ситуации на валютном рынке. Об этом он заявил сегодня после встречи с главой НБУ Владимиром Стельмахом, Министром финансов Виктором Пинзеником и главой НАК "Нефтегаз Украины" Олегом Дубиной. Глава государства подчеркнул, что на сегодня курс гривни передевальвирован, и причиной этого является психологические, а не экономические факторы. Экспортно-импортные операции сегодня возвратились в пользу Украины и темпы экспорта выше, чем темпы импорта. "Это фундаментальная новость, у нас нет причины экономического характера, которая формировала бы такой спрос на валютном рынке", - отметил Президент Украины.