Запущенные в Буша ботинки уничтожены

Ботинки, брошенные в президента США Джорджа Буша во время недавней пресс-конференции в Багдаде, уничтожены в ходе следственных мероприятий. Об этом сообщил в четверг следователь, ведущий дело «туфлеметателя» - иракского журналиста Мунтадара аз-Зейди. По его словам, обувь была тщательно обследована на предмет содержания взрывчатых веществ. Во время этого анализа ботинки были «уничтожены». Они находились в распоряжении сотрудников спецслужб. «Мы запросили у них все относящиеся к делу предметы, в том числе ботинки, мобильный телефон и другие личные вещи аз-Зейди, но получили все, кроме ботинок, которые были полностью уничтожены в ходе тщательного исследования», - отметил представитель следственной группы, сообщает «Newsru.com». Напомним, в ходе состоявшейся в минувшее воскресенье в Багдаде пресс-конференции сотрудник базирующегося в Каире телеканала «Аль-Багдадия» Мунтадар аз-Зейди обозвал Буша «собакой» и запустил в него сначала одним, затем вторым ботинком. Однако «метательные снаряды» не достигли своей цели. От первого Буш весьма ловко увернулся, показав отменную реакцию, а второй, запущенный тут же, пролетел над головой президента США, который после инцидента неловко улыбался, и попал в стену. Между тем пострадала пресс-секретарь Буша Дана Перино - она получила удар в глаз микрофоном, опрокинутым сотрудниками службы безопасности президента, которые бросились скручивать зачинщика беспорядков. Охранники повалили его на пол, а затем вывели из зала, где шла пресс-конференция. Репортеру, по свидетельству его брата, сломали руку и ребра. Его подвергли проверке на содержание в крови алкоголя и наркотиков и подвергли допросу. На арабском Востоке швыряние обуви в человека считается крайним оскорблением, так же как и сравнение человека с собакой. Позже нашлись желающие приобрести эту пару туфель за немалые деньги. Стартовая цена негласного аукциона практически сразу была обозначена десятками тысяч долларов США, а саудовский бизнесмен Хасан Мухаммед Махафа изъявил готовность выложить 10 млн долларов. В Ираке же депутаты парламента устроили потасовку на заседании в среду во время обсуждения судьбы Мунтадара аз-Зейди. После этого спикер парламента Махмуд аль-Машхадани подал в отставку, заявив, что не может «с честью возглавлять такой парламент».