У Саркози есть лишние пара миллиардов

Франция, завершающая свое председательство в Евросоюзе, предлагает выделить Украине финансовую помощь для борьбы с кризисом в размере 1,7 млрд. евро. Это следует из обнародованной в четверг стенограммы выступления президента Франции Николя Саркози на проходящей в Страсбурге на этой неделе пленарной сессии Европарламента. Президент Франции призвал Европу продемонстрировать по этому вопросу такие же единство и сплоченность, как ранее она смогла продемонстрировать в отношении Венгрии, мобилизовав для нее EUR22 млрд. По его словам, на повестке дня стоит также вопрос выделения подобной помощи отдельным странам Балтии. Посол Франции в Украине Жак Фор накануне уточнил украинским журналистам, что данные средства Евросоюза предполагается использовать, преимущественно, на поддержку банковского сектора и промышленного производства в Украине, однако конкретные решения будет принимать украинская власть. Как известно, поддержку Украине для преодоления кризиса уже оказывает Международный валютный фонд, который одобрил кредит в размере $16,5 млрд, из которого уже выделено $4,5 млрд. До конца текущего года ожидается также решение Всемирного банка о предоставлении $0,5 млрд.