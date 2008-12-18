Балога стал "Разрушителем года"

Глава Секретариата президента Украины Виктор Балога назван «Личностью года» по версии журнала «Корреспондент». Как отмечается, в искусстве разрушения этот человек превзошел даже признанного мастера жанра – Юлию Тимошенко. Украинский журнал «Корреспондент» уже в седьмой раз в рамках ежегодного проекта «Личность года» назвал людей, которые потрясли Украину и мир в 2008 г. Звание «Личность года» «Корреспондент» присудил Виктору Балоге. В искусстве разрушения этот человек превзошел даже признанного мастера жанра – Юлию Тимошенко». «Никогда еще «Личностью года» по версии «Корреспондента» не был человек, занимающий столь невысокую должность, а именно – главы Секретариата президента. В одном из своих интервью Виктор Ющенко назвал Секретариат лишь техническим, вспомогательным органом, обеспечивающим работу президента. Такие секретариаты есть и у премьер-министра, и у председателя Верховной Рады, добавил он тогда», - было отмеченно во время представления рейтинга. «Столь деятельного и эффективного главы Секретариата как Балога нет ни у одного из его коллег Ющенко. На протяжении всего года Балога прилагал все мыслимые – и не только – усилия, чтобы испортить репутацию Тимошенко – премьера и главного политического оппонента его патрона. Ко двору приходился любой повод. Война между Секретариатом и премьер-министром вышла за рамки не только разумного, но и приличного, порой напоминая перепалку обиженных детей, отголоски которой разносились далеко за границы Украины», - пояснил главред журнала причины редакционного выбора. Главный редактор также добавил, что «свои навыки и умения бывший Закарпатский губернатор применил не только в борьбе с главой правительства». «Балога умело маневрировал и искусно блефовал, чтобы разрушить любые альянсы, которые могли навредить Президенту – как в части его полномочий, так и когда речь шла об имидже главы государства в глазах избирателей, подчеркивает издание», - сказал Сыч. Журналист констатировал, что в целом 2008 год в Украине прошел под знаком противостояния между президентом и премьер-министром. «И Балога, выражаясь боксерской терминологией, работал в этом бое первым номером», - отметил Сыч. «Корреспондент» обращает внимание читателей на то, что звание «Личность года» не означает награждение героя. Номинация – признание того, что именно этот человек оказал наибольшее влияние на события, произошедшие в стране в уходящем году.