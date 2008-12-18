Завтра мэр Киева покажет шоу всей стране

19 декабря в 21:30 в «Свободе на Интере» политики попробуют разобраться с коррупцией на всех уровнях и способах борьбы с ней. Ведущий выпуска - Леонид Черновецкий. 85% украинцев, согласно социсследованиям, уверенны, что коррупция в стране есть. Но за весь прошедший год по факту коррупционных действий в Украине было возбуждено менее двадцати уголовных дел, а работы лишился… 1 чиновник. В чем смысл существования государственных программ и законов по борьбе с коррупцией, если за прошлый год лишился работы только 1 обвиненный в коррупции чиновник? Могут ли вести борьбу с коррупцией органы, которые сами неоднократно обвинялись в получении взяток? Коррупция на уровне высших должностных лиц - в каких сферах она наиболее распространена? Как сообщает пресс-служба телеканала "Интер", в студии будут присутствовать Святослав Пискун, Нестор Шуфрич, Евгений Червоненко, Александр Волков и другие известные политики.