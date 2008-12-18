Президент Бразилии просил не кидать в него ботинки

Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Сильва, выступая в среду на итоговой пресс-конференции по завершению саммита стран Латинской Америки и Карибского бассейна, попросил журналистов не кидать ботинки в президентов. Не кидайте ботинки. Тут очень жарко, так что если кто-то снимет обувь, мы немедленно узнаем об этом по запаху», - сказал он. Инцидент с ботинками, случившийся в конце прошлой недели в Ираке, когда местный журналист кинул в президента США Джорджа Буша свою обувь, стал поводом для многочисленных комментариев на саммите латиноамериканских президентов в бразильском городе Коста-ду-Сауипе. Так, Лула да Сильва пригрозил Уго Чавесу кинуть в него ботинок, если выступление словоохотливого президента Венесуэлы продлится дольше положенного времени. На это Уго Чавес, посмотрев на министра иностранных дел Венесуэлы Николаса Мадуро, ответил: «Мадуро носит обувь 48-го размера... если этот ботинок попадет в кого-то, он раздробит ему череп». Несмотря на шутки, президент Бразилии все же отметил, что бросание ботинок может превратиться в «опасную игру». «Вначале кидаются ботинками, а потом могут кидаться и другими вещами», - отметил лидер Бразилии. С ним солидарен и Уго Чавес, который, прилетев в Бразилию, заявил, что он тоже не разделяет такой подход. Саммит стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в котором приняли участие главы 33 государств, завершился в Бразилии в среду.