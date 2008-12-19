Черновецкий по утрам пишет мемуары

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид Черновецкий заявил о том, что по утрам после приема холодного душа садиться писать мемуары. Черновецкий признался, что продолжает писать мемуары. По его словам, вдохновение приходит по утрам. «Я встаю в 6 утра, принимаю холодный душ, мне не нужна горячая вода, и сажусь писать. Никто за меня не пишет. Как пишу я, не пишет никто. Бумага просто горит под моим пером», - рассказал Черновецкий. Кроме того, Черновецкий уже определился, как будет праздновать Новый год. По словам мэра, праздник он встретит в кругу семьи с традиционными новогодними персонажами. «По правую руку от меня будет сидеть Дед Мороз, а по левую - Снегурочка. Я их обожаю, как и мои дети. Они в него верят», - заявил мэр. «Я люблю представлять себе разные картинки из будущего: про себя, про детей, про киевлян. А еще я знаю, что ждет столицу в следующем году. В Киевсовете будет жесткая борьба. Пока я при власти, моя персона всегда будет вызывать у одних людей горячую любовь, а у других ненависть и зависть», - добавил Черновецкий. Напомним, в мае этого года, перед проведением внеочередных выборов градоначальника Киева, мэр столицы Леонид Черновецкий написал и издал книгу «Исповедь мэра».