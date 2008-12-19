Пинчук и Франчук оказались спонсорами Клинтона

Дочь бывшего президента Украины Леонида Кучмы Елена Франчук и ее супруг, бизнесмен Виктор Пинчук, жертвовали крупные суммы в благотворительный Фонд Билла Клинтона. Это стало известно в четверг, 19 декабря, после того, как данные обо всех спонсорах Фонда, начиная с момента его создания в 1997 году, были выложены в интернете. Имя Пинчука значится среди тех, кто пожертвовал от одного до пяти миллионов долларов. Благотворительные взносы Пинчука и Франчук являются весьма значительными даже по американским меркам. Всего в списке спонсоров Фонда Клинтона около 205 тысяч людей и организаций, 90% из которых пожертвовали менее 250 долларов. Фонд Клинтона ранее не публиковал сведений о своих спонсорах, и пошел на такой шаг в связи с новым назначением Хиллари Клинтон, сообщает «Би-Би-Си». «Обнародование списков финансовых доноров должно гарантировать, что не возникнет даже видимости конфликта интересов между деятельностью Фонда Клинтона и ожидаемой работой сенатора Клинтон в качестве госсекретаря, - говорится в выпущенном фондом пресс-релизе. - Усилия президента Клинтона беспрецедентны, выходят далеко за рамки требований закона и направлены на то, чтобы сделать возможным продолжение важной работы фонда». Крупнейшими спонсорами являются две международные благотворительные организации и правительство Саудовской Аравии, внесшие по 25 млн. долларов. Всего на счет фонда за десять лет поступило 492 млн. долларов. Среди основных направлений его работы - борьба с болезнями и глобальным изменением климата, помощь развивающимся странам, а также участие в ликвидации последствий стихийных бедствий в самих США. Из средств фонда финансировалось создание президентской библиотеки Клинтона в Литл-Роке, штат Арканзас, которая в ноябре 2004 года была передана в собственность народа и правительства Соединенных Штатов.