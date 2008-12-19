Губского хотели арестовать, но передумали

Генпрокуратура отозвала свое представление Верховной Раде о предоставлении согласия на лишение неприкосновенности и арест депутата от БЮТ Богдана Губского. По данным газеты, 16 декабря генпрокурор Александр Медведько направил в Верховную Раду соответствующее представление, но уже во второй половине дня отозвал его. "Украина Молодая" пишет, что это произошло "после жесткого разговора с Юлией Тимошенко, которая стала на защиту одиозного БЮТовца". Позже в Верховной Раде и в пресс-службе Генпрокуратуры говорили, что не слышали о таком представлении на Губского. Однако выяснилось, что ксерокопию представления Медведько можно было получить в аппарате Верховной Рады. Как известно, ранее президент Виктор Ющенко поручил Генпрокуратуре разобраться с "земельной мафией" в Киевской области и проверить информацию о том, что ее контролируют высокие должностные лица и отдельные депутаты. Соответствующее поручение Ющенко дал после открытого обращения депутата Киевского облсовета Владимира Федосеева, который утверждал, что лидером "земельной мафии" на Киевщине является Губский.