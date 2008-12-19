Топ-модель покупает дешевые подарки

Кейт Мосс в компании бойфренда Джейми Хинса решила накупить подарков на Рождество для своей дочери в BHS на лондонской Оксфорд Стрит. Кейт и Джейми уже на входе в магазин дали всем присутствовавшим понять, что пришли не за одной-единственной вещью: они взяли тележку, и заставили служащую BHS возить ее за ними по залам. Остановившись перед стендом с игрушками за полцены, Кейт долго его изучала, а затем выбрала для Лилы косметичку, Hello Kitty - крошечный аппарат, выдающий жвачку и несколько браслетиков - все розового цвета. Сеть BHS в число особо дорогих не входит, но Кейт там частый гость не только поэтому. Владелец сети Филип Грин - ее добрый приятель.