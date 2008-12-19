Ахметов не хочет быть президентом

Президент футбольного клуба “Шахтер”, народный депутат Украины от Партии регионов Ринат Ахметов заявляет, что не хочет быть президентом Украины. Об этом он сказал сегодня в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем Крутым передавал подарки детям. В ответ на пожелание своего бывшего учителя труда и физкультуры Виктора Гончарова: “Следующий год, Ринат, я желаю, чтобы ты был президентом не футбольного клуба “Шахтер”, а Украины”, Ахметов категорично заявил: "Нет".