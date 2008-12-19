Янукович- боксер в халате

Президент Украины Виктор Ющенко называет «политической бравадой» намерение лидера Партии регионов Виктора Януковича вывести украинцев на акции протеста, если правительство на протяжении 100 дней не справится с кризисом. Об этом он заявил в интервью украинским газетам. «Институты политических партий придуманы для того, чтобы через политический диалог демонтировать возникающие кризисы. Партии существуют как способ гармонизации общественной и властной позиции, и их задача – не создавать кризисы, а решать их. А заявления такого типа – это политическая бравада, разминка перед боем. Знаете, как боксеры перед выходом на ринг демонстрируют, какой у кого халат, какая обслуга, как там их одеколоном брызгают и массажируют... Думаю, это именно тот вариант», – сказал Ющенко