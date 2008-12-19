13 блогов миллиардеров

Иногда интересно почитать блоги людей, которые владеют большими состояниями. Журнал Forbes нашел 13 блогов, которые лично ведут миллиардеры. Не все из их обновляются периодически, но нтересно будет их почитать: Сергей Брин, $15,9 млрд. (совладелец Google) too.blogspot.com Марк Кубан , $2,6 млрд.(бизнесмен) blogmaverick.com Карл Икан, $12 млрд. (известный финансист) theicahnreport.com Халаф Аль Хабтур, $2,5 млрд.(дубайский магнат) alshindagah.com Джон Виллард Мариот, $1,5 млрд.(руководитель сети отелей Marriott) blogs.marriott.com Пьер Омидьяр , $6,3 млрд.(основатель EBay) pmo.vox.com Т. Бун Пикенс , $3,1 млрд.(нефтяной магнат) pickensplan.com/news Михаил Прохоров, $19,5 млрд.(российский олиграх) md-prohkorov.livejournal.com Джоан Роулинг , $1 млрд.(автор "Гарри Потера") jkrowling.com/textonly/en/ Дональд Трамп, $3 млрд.(финансист) trumpuniversity.com/blog Опра Уинфри ), $2,7 млрд.(звезда телевидения) oprah.com