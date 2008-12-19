В Пакистане выпустят монету в честь Беназир Бхутто

В связи с первой годовщиной убийства бывшего пакистанского премьера Беназир Бхутто в Пакистане будет выпущена памятная монета. Монету номиналом 10 рупий выпустят тиражом 300 тысяч экземпляров. На ней будет изображен портрет Бхутто c надписью «Дочь Востока - достопочтенная Беназир Бхутто». Ранее в честь Бхутто был переименован аэропорт в столице Пакистана Исламабаде, а также дорога и больница в городе Равалпинди. Беназир Бхутто, возглавлявшая пакистанское правительство в 1988-1990 и в 1993-1996 годах, погибла 27 декабря 2007 года в результате теракта в Равалпинди. Убийство произошло вскоре после того, как Бхутто, ранее покинувшая страну из-за политических разногласий, вернулась на родину для участия в парламентских выборах. Впоследствии на выборах победила «Пакистанская народная партия», которую до своей смерти возглавляла Бхутто. Вдовец Бхутто Асиф Али Зардари осенью 2008 года был избран президентом страны.