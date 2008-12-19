Бросившему ботинки в Буша подарят Мерседес

Бахрейнский предприниматель Курейш Бунири подарит иракскому журналисту Мунтазеру аз-Заиди, бросившему ботинки в президента США Джорджа Буша, свой семейный Mercedes. Корреспондент телеканала «Аль-Багдадия» 14 декабря во время совместной пресс-конференции Буша и иракского премьера Нури аль-Малики в Багдаде метнул в Буша свои ботинки со словами: «Это тебе прощальный поцелуй, собака». Журналист был задержан на месте и в настоящее время находится в следственной тюрьме. Западные СМИ сообщали, что он серьезно пострадал при задержании. По словам Курейша Бунири, журналист, «совершил, наконец, то, что хотел бы сделать каждый из нас». Он отметил, что «готов лично доставить в Багдад свой шестидверный лимузин», чтобы из рук в руки передать его Мунтазеру аз-Заиди. «Аз-Заиди, конечно, заслуживает большего. То, что он сделал, - подходящий прощальный подарок для Джорджа Буша за все трагедии, которые он принес арабам и мусульманам за время своего президентства», - отметил предприниматель. Напомним, что ранее египтянин Саад Гумаа «в знак признательности за весь арабский мир» предложил журналисту руку своей дочери.