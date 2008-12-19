Шуфрич угрожает Яценюку

Нардеп из Партии регионов Нестор Шуфрич советует нардепу из НУ-НС Арсению Яценюку «очень аккуратно ходить по кулуарам парламента и держать охрану». Об этомон заявил в интервью парламентским журналистам. «Я вчера имел несчастье послушать комментарии Яценюка по поводу создания комиссии, отставки Стельмаха и оценки, как он сам сказал, профессионального уровня нардепов. Так я хочу сказать Арсению, что за свое поверхностное отношение к депутатам он уже поплатился должностью. Если он будет продолжать в таком же духе и говорить, что уровень развития нардепов – это уровень третьеклассников, то он сможет ходить по кулуарам парламента только с охраной. А в зал ему вообще будет сложновато войти. Наверное, ему в этом не поможет даже умение поднимать над головой 80-килограмовую штангу», - сказал Шуфрич. Он подчеркнул, что нардепы – это коллеги Яценюка, которые приняли сотни законов, Конституцию, а также участвовали в формировании не одного состава правительства, даже входя в их составы. «А тут появилось какое-то молодо-зелено и будет что-то рассказывать? Я считаю уничижительной такую оценку со стороны человека, который случайно попал в парламент, причем заехал туда, не буду говорить на чем от Ющенко, и еще даже не оторвался от этого места, несмотря на то, что именно этим местом его со спикерской должности и погнали», - подчеркнул нардеп. По его мнению, нардепы «люди добрые, но память у них хорошая». «А то, что он сегодня так волнуется за Стельмаха иначе как его личным интересом в том, что происходит, я назвать не могу. Я думаю, после того как закончится история со Стельмахом, мы все не один раз напомним Яценюку все, что им было сказано, по крайней мере, я так точно. Если его устраивает то, что сегодня происходит с гривней и сам Стельмах пусть меньше говорит, что он переживает за людей», - подытожил Шуфрич.