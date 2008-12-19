Убили девушку Бонда

19 декабря 2008, 15:04

46-летняя Селин Коули, сыгравшая роль "девушки Бонда" в фильме "Вид на убийство", была жестоко убита в своем фамильном особняке в престижном и тихом районе полуострова Хоут в Дублине. По данным полиции, убийца с маской на лице пробрался в особняк Коули примерно в 10 утра понедельника, после чего напал на женщину прямо во внутреннем дворе дома. Жестоко избитую актрису госпитализировали в больницу Бомон, однако полученные раны оказались несовместимы с жизнью, и час спустя Коули скончалась. По предварительным данным, звезда пыталась оказать отчаянное сопротивление нападавшему. Не исключено, что у преступника на теле остались следы борьбы. В момент трагедии дома также находилась мать Коули. Преступник не пощадил и ее, жестоко избив вероятную свидетельницу. Женщина получила тяжелые травмы и на момент приезда медиков находилась в коматозном состоянии. Дом, где произошло убийство, весь день был оцеплен полицией. На протяжении этого времени там работали криминалисты. Однако результаты расследования пока неутешительны: признаков взлома в особняке не обнаружено. Орудие убийства детективы тоже не нашли, следовательно, скорее всего преступник забрал его с собой. Следователи сопоставляют обрывки информации и показания свидетелей в надежде восстановить картину произошедшего. "Мы пытаемся собрать как можно больше информации об обстоятельствах смерти этой женщины", - отметил инспектор полиции Джон Джиллиган. Незадолго до трагедии супруг Коули - Эмон Лиллис - вышел на прогулку с собакой, а их 16-летняя дочь Джорджия в это время находилась на занятиях в школе. Чудом уцелевшему мужу Коули удалось мельком увидеть убийцу. Он рассказал, что человек в маске выбежал с заднего двора дома, а потом направился в сторону трассы Каррикбрак-роуд. Полицейские сравнили показания очевидцев и прочесали сразу две области, где мог прятаться убийца, - Вингейт-роуд и, собственно, Каррикбрак-роуд. Однако поиски преступника или его транспорта не принесли результата. Больше никто не видел незнакомца в маске. По словам Лиллиса, подозреваемому на вид было около 30 лет. Он невысокого роста и крепкого телосложения. Джон Джиллиган отметил, что расследование продолжается. "У нас есть свидетели, которые видели выбегающего с заднего двора человека", - добавил полицейский. Следователь полагает, что, оказавшись на улице, преступник первым делом избавился от маски или просто снял ее, дабы не привлекать к себе внимание. Область, известная как Summit, является тихим жилым районом, где возведены многочисленные особняки с современными системами безопасности, автоматическими воротами и камерами наружного видеонаблюдения. "Я потрясен до глубины души. Этот ужас учинен накануне Рождества", - негодует член местного совета Джон Махер. Чиновник отметил, что Summit является излюбленным местом для пеших туристов, которые любят прогуливаться по окрестным холмам и лесным тропам. "Здесь настолько тихо, что даже по понедельникам вы едва ли встретите человека", - сказал один из очевидцев. Супруг погибшей вместе с дочерью находится сейчас в доме у родственников.

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