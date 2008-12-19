Ахметов считает, что страдания делают нас сильнее

Президент футбольного клуба “Шахтер”, народный депутат Украины от Партии регионов Ринат Ахметов убежден, что следующий 2009 год должен быть годом прорыва в Украине. Об этом он сказал сегодня в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем Крутым передавал подарки детям. Р.Ахметов подчеркнул, что “кризис — это все-таки пессимизм. Я не хочу даже эту тему трогать, я убежден в том, что из всех сложных ситуаций мы должны находить возможности выходить сильнее. И это главное”. Он поделился своими подходами к решению различных проблем: “У меня подход — никогда не принимать решение, когда слишком хорошо и когда слишком плохо, потому что оно будет не верным. Тут нужно взвешенное решение, когда посередине — оно будет самым правильным”. Р.Ахметов еще раз акцентировал, что “только переживания нас делают сильными, потому что если не будет переживаний, мы будем всем довольны, а так не может быть. Мы должны страдать, и, пройдя через это, становиться сильнее”. В заключение он отметил: “Несмотря на все сложности, Бог дает испытания сильным. Мы обязаны найти в себе возможности, и следующий год сделать годом прорыва, мы должны преодолеть все препятствия, которые будут стоять на нашем пути”.