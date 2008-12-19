Лукашенко променял СНГ на хоккей со звездами

Несмотря на приглашение на неформальную встречу президентов стран СНГ, которая началась в пятницу,19 декабря, в Казахстане, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в матче между командой ветеранов хоккея "Сборная звезд мира" и командой "Газпром экспорт". Партнерами Лукашенко по сборной звезд будут Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир Крутов и другие российские и зарубежные мастера хоккея с шайбой . Матч и праздничный гала-концерт посвящены памяти хоккейного тренера Анатолия Тарасова, которому 10 декабря исполнилось бы 90 лет. На встрече глав государств СНГ близ Астаны, которую "Коммерсант" по числу приглашенных назвал "небольшой восьмеркой", не планируется подписание каких-либо соглашений. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил провести ее в неформальной обстановке для обсуждения последствий экономического кризиса и отношений внутри СНГ. Впрочем, как отмечает издание, президенты Азербайджана, Грузии, Украины и Молдавии приглашения на встречу на высшем уровне не получили. Президент России Дмитрий Медеведев уже прибыл в Астану и отправился на двусторонние переговоры со своим казахстанским коллегой. По некоторым данным, Александр Лукашенко присоединится к саммиту в субботу, 20 декабря. Кроме того, свое участие в мероприятии не подтвердили руководитель Узбекистана Ислам Каримов и туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов.