Еханурова могут уволить из-за его вертолетов

Нет никаких оснований снимать Юрия Еханурова с должности Министра обороны за поставки оружия в Грузию. Об этом заявил с трибуны экс-министр обороны, народный депутат Анатолий Гриценко. В то же время, для увольнения Еханурова есть другой повод - вертолеты. Комментируя итоги работы ВСК, Гриценко подчеркнул, что при поставках оружия в Грузию Украина не нарушила ни одного внутреннего закона и ни одного международного договора. Вместе с тем, возглавляемый им Комитет по вопросам национальной безопасности в среду принял решение инициировать создание Временной следственной комиссии по расследованию деятельности Минобороны. "16 вертолетов не в составе Сухопутных войск, а летают неизвестно где и неизвестно какие задания выполняют - вот за это можно снимать - сказал Гриценко. Сегодня коммунисты и "регионалы" предложили по результатам отчета "оружейной" комиссии снять Еханурова с должности.