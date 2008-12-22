Топ-менеджер банка повесился в отеле

Один из наиболее высокопоставленных сотрудников банка HSBC Кристен Шнор был найден повешенным в номере престижного отеля Jumeirah Carlton Tower в Лондоне. Сообщается, что инцидент произошел еще в среду, однако Скотленд-Ярд придал его огласке только теперь. Лондонская полиция не трактует смерть Шнора как подозрительную, тем самым давая понять, что он сам наложил на себя руки. Причина этого шага не оглашается. Шнор занимал в структуре HSBC - крупнейшего по размеру капитала финансового института Великобритании и всей Европы - пост главы страхового подразделения. Он также отвечал за развитие политики банка на европейском и ближневосточном направлениях. Кристен Шнор - британец датского происхождения. Ему было 49 лет. У него остались жена и двое детей. О том, имеет ли смерть столь высокопоставленного банковского сотрудника к последствиям финансового кризиса, пока ничего не сообщается. Правление HSBC заявило лишь о том, что окажет посильную помощь семье Кристена Шнора.