Черновецкий рассказал, как общался с проститутками

Столичный мэр попробовал себя в новом амплуа — в пятницу он стал ведущим ток-шоу «Свобода на Интере», где рассказал, как давал взятки и пообщался с проститутками. Гостям в студии предложили обсудить тему коррупции во власти и найти пути ее преодоления. Черновецкий вел себя расковано — к собеседникам обращался по именам, иногда обрывал на полуслове и даже перекрикивал. "Я здесь ведущий, и слово буду давать я!"— отрезал новоиспеченный ведущий. Не обошлось без откровений — мэр рассказал, что "на самом деле я не такой дурачок, как могу показаться", и добавил, что в мэрии его уважают. В перерыве программы в курилке корреспондент "Сегодня" стал свидетелем наставлений ведущему со стороны его советника по СМИ Казбека Бектурсунова, первого зампреда мэра Евгения Червоненко и генпродюсера "Интера" Анны Безлюдной. Они пожурили Черновецкого, что, говоря о коррупции, он не приводит конкретных примеров и сумм, и "градус дебатов" у него не выдерживается. "Нужно разогреть чем-то аудиторию, побольше общайтесь с залом, побольше критикуйте власти," — говорили мэру. Тот со всем согласился и в очередном блоке начал сыпать забавными цифрами. Он заявил, что в свое время, будучи бизнесменом, за разные решения надавал взяток на $21 миллион. Правда, при этом подчеркнул, что в Киевгорадминистрации взяточничества нет. "Ирэна, вот скажи — ты мне давала бабки?" — вопрошал мэр у своей соратницы Ирэны Кильчицкой, которая тоже была в студии. Та ответила, что ничего ему не давала. Воодушевленный поддержкой, градоначальник заявил, что раз в мэрии все в порядке, значит, взятки берут в других местах, например в Кабмине. Нашел подтверждение этому он у... бывших проституток, которых пригласили в студию. Те рассказали, что их услугами пользовались члены правительства. "Проститутки платят взятки милиционерам, депутатам! Их избивают, насилуют", — заявил Черновецкий. По его словам, Украине крайне нужен профсоюз путан, и если его поддержат киевляне, то в столице вскоре появится первая такая организация. В течение программы Черновецкий несколько раз вспоминал, что в это же время идет ток-шоу Савика Шустера на ТРК "Украина", где главной гостьей была Юлия Тимошенко. "Там эта нехорошая тетя выступает. Давайте сделаем все, чтобы нас смотрело больше людей", — сказал мэр.