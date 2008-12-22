"Мисс" Журавская будет сниматся в кино

В субботу, 20 декабря, в Украину из Йоханнесбурга вернулась племянница заместителя киевского мэра Виталия Журавского Ирина Журавская, которая в столице ЮАР представляла Украину на 58-м конкурсе «Мисс мира». Финал конкурса состоялся неделю назад — 13 декабря. Ира вошла в десятку красивейших девушек мира, но до финала так и не добралась, а по количеству баллов, выставленных жюри, вышла на седьмое место. Корона, как мы уже писали, досталась «Мисс России»Ксении Сухиновой, с которой Ирина жила в одном номере. «Все прошло очень хорошо и замечательно. Ира задержалась там на съемках программы, поэтому приехала только 20-го числа. Не обошлось и без курьезов. Когда называли десятку лучших и Иру вызвали на сцену, в это время у нее украли две пары босоножек. Пришлось срочно искать им замену», — рассказала глава оргкомитета «Мисс Украина» Лиля Кузнецова. Но не успела Журавская ступить на родную землю после более чем месячного пребывания в знойной Африке, как тут же сорвалась с места снова — на этот раз в «город ангелов», то есть Лос-Анджелес. Как выяснилось, Ирину срочно вызвали туда на пробы. «Дело в том, что Ире предложили роль в художественном фильме и мы в воскресенье вечером снова посадили ее в самолет. Ранее съемки планировались на 3 января, а получилось раньше», — поведала Лиля Кузнецова, добавив, что Журавская через несколько дней вернется в Киев.