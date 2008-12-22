Кто самый влиятельный в мире?

Американский журнал Newsweek составил список 50 наиболее влиятельных людей мира, который возглавил избранный президент США Барак Обама. Кроме избранного президента США в первую тройку рейтинга вошли председатель КНР Ху Цзиньтао и французский президент Николя Саркози. Места с четвертого по шестое достались «экономическому триумвирату» - председателю Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, президенту Европейского Центробанка Жану-Клоду Трише и главе Центрбанка Японии Массакки Сиракаве. Премьер-министр России Владимир Путин - единственный в списке россиянин, он оказался на девятом месте после глав правительств Великобритании и ФРГ Гордона Брауна и Ангелы Меркель. В рамках подведения итогов года американские СМИ единодушно признают первостепенную значимость избрания Обамы и его вес в мировых делах. Ранее избранный президент был назван человеком года по версии журнала Time, а в воскресенье победа Обамы была объявлена главной новостью года по итогам опроса Associated Press.