Тарас Чорновил "зажигал" с уборщицами

Известный политик снялся в праздничном выпуске программы «Файна Юкрайна». Потап, Настя Каменских, Тарас Чорновил, Яна Клочкова, Дмитрий Коляденко и Влад Яма появятся в специальном новогоднем выпуске скетч-шоу «Файна Юкрайна», который зрители смогут увидеть 1 января на Новом канале. К Новому году ведущие программы «Файна Юкрайна» Сергей Притула и Андрей Молочный согласились впустить в свое скетч-шоу звезд шоу-бизнеса, политики и спорта. - Этим знаменитостям не стоит относиться к себе слишком серьезно – они все живут в веселой стране, - уверяют парни. - Получить статус «гест старз» «Файной Юкрайны» удалось самым ярким представителям своей профессии. Например, по сюжету одного из скетчей народный депутат Чорновил закрутил роман с уборщицами - Илоной Давыдовной и Анжелой Петровной. А именитая чемпионка Яна Клочкова будет соревноваться с лучшим пловцом программы Сергеем Притулой – кто дольше продержится под водой. Но больше всего досталось танцору Владу Яме. Ему пришлось отвечать на действительно провокационные вопросы репортера Иннокентия Беста из Файна ТВ. Вездесущий журналюга Кеша застает Влада в магазине, где богатый поклонник покупает танцору шубу за 50 тысяч долларов. Чем Яма заслужил такой щедрый подарок?