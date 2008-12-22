Ющенко поздравил всех дипломатов

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил работников дипломатической службы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В частности, в поздравлении отмечается, что дипломатическая деятельность на международной арене является достойным примером защиты, отстаивания и продвижения интересов украинского государства. Также В.Ющенко высоко оценил профессиональную работу украинских дипломатов, их вклад в укрепление позиций Украины как авторитетного члена мирового сообщества, в достижение прогресса на стратегических направлениях внешней политики. "В условиях новых вызовах безопасности и экономических вызовов, связанных с современными международными политическими реалиями и развитием глобальных экономических процессов, рассчитываю на дальнейшую активизацию работы дипломатической службы на благо украинского народа", - говорится в поздравлении.