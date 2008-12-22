Спилберг экранизирует отношения Клинтона и Блэра

Студия знаменитого американского режиссера Стивена Спилберга DreamWorks приступает к работе над художественной картиной «Особые отношения», посвященной работе Билла Клинтона и Тони Блэра на посту президента США и британского премьера. В центре «Особых отношений» - совместный проект Клинтона и Блэра по созданию нового мирового порядка за счет реализации концепции гуманитарной интервенции в защиту либеральных ценностей. Примененная в отношении Косово, эта концепция потерпела крах, когда, по мнению сценаристов, позиции Клинтона были многократно подорваны скандалом с Моникой Левински. Последняя также присутствует в картине, которая, как ожидается, будет готова в будущем 2009 году. Сценарий политической драмы написал Питер Морган, автор фильмов «Сделка» и «Королева». В этом киносезоне Морган претендует на премию «Оскар» за сценарий к картине «Фрост против Никсона». Напомним, ранее в этом году на экраны уже вышел фильм о президенте США Джордже Буше. Сатирический фильм Оливера Стоуна «W» - первый в истории американского кинематографа биографический художественный фильм, вышедший в прокат в момент, когда главный герой картины занимает в Белом доме кресло действующего президента.