Путин попал в десятку самых влиятельных людей мира

Избранный Президент США Барак Обама, председатель КНР ХУ Цзиньтао и президент Франции Николя Саркози возглавили список самых влиятельных людей мира по версии журнала «Newsweek». Еженедельник составил перечень, в который вошли 50 известных политиков, экономистов и других деятелей современности. В «десятку самых влиятельных» вошли также глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, руководитель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и глава Банка Японии Масааки Ширакава, сообщает «Newsru.com». На 7-м и 8-м местах расположились британский премьер Гордон Браун и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. На 9-м месте - премьер-министр РФ Владимир Путин. На 10-м месте - король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд. В перечень журнала вошли также северокорейский лидер Ким Чен Ир (12-е место), Хиллари и Билл Клинтоны (13-е и 14-е место), индийский политик Соня Ганди (17-е место), премьер-министр Ирака Нури аль-Малики (21-е место). На 36-м и 37-м местах оказались соответственно мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и Папа Римский Бенедикт XVI. «Террорист номер один» Усама бен Ладен расположился на 42-м месте. Среди «самых влиятельных людей мира» оказались также «друзья Барака Обамы» - именно так они обозначены в списке на 30-м и 31-м местах - главный политстратег штаба Обамы Дэвид Аксельрод и советник избранного президента Валери Джаррет