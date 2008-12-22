Миллиардер подает в суд на Тимошенко

Хочет, чтобы этот судебный процесс стал показательным. Фото rudenko.kiev.ua Известный бизнесмен Дмитрий Фирташ подает в суд на премьер-министр Украины Юлию Тимошенко за обвинение в финансовых манипуляциях в отношению к одному из банков. Бизнесмен подчеркнул, что премьер-министр выдвинула очень серьезные обвинения банку и он не имеет права молчать. По словам Фирташа, все средства от Национального банка Украины указанным банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что все эти средства пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов. Бизнесмен отметил, что заявления Тимошенко о причастности к незаконным сделкам отрицательно могли повлиять на судьбу банка. Он подчеркнул, что после краха «Проминвестбанка» украинская банковская система не выдержала бы «падения» еще одного банка. Кроме того, Фирташ подчеркнул, что этот иск должен быть и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех». 20 декабря Юлия Тимошенко заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через один из крупных банков, их организаторы, «среди которых - Президент Украины Виктор Ющенко, глава Нацбанка Владимир Стельмах и глава Секретариата Президента Виктор Балога, планировали заработать 4,55 миллиардов гривен».