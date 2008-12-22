Ющенко и Тимошенко не вошли в Топ-50 самых влиятельных людей мира

Президент Украины Виктор Ющенко и Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не вошли в список самых влиятельных людей мира по версии американского журнала "Newsweek". Еженедельник составил перечень, в который вошли 50 известных политиков, экономистов и других деятелей современности. Возглавили список избранный Президент США Барак Обама, вслед за ним идут председатель КНР Ху Цзиньтао и Президент Франции Николя Саркози. Единственным представителем СНГ в рейтинге стал российский Премьер Владимир Путин. Его имя стоит на девятой строчке. В "десятку самых влиятельных" вошли также глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, руководитель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише и глава Банка Японии Масааки Ширакава. На 7-м и 8-м местах расположились британский Премьер Гордон Браун и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. На 10-м месте - король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Напомним, в августе текущего года Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко заняла 17-ю позицию в списке самых влиятельных женщин мира. Рейтинг опубликовал американский журнал "The Forbes". Ю.Тимошенко стала единственной представительницей Украины, которая попала в рейтинг влиятельных женщин мира. Лидером в этом плане стали США - из 100 самых влиятельных женщин мира 56 имеют американское гражданство. В то же время, Президент Украины в последний раз попадал в рейтинги самых влиятельных людей мира еще в 2005 году. Тогда украинского Президента журналисты американского журнала "Time" включили в категорию "Герои и кумиры".