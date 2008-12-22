Первая леди не знает о резиденции Балоги

Супруге президента Катерине Ющенко ничего не известно о договоре долгосрочной аренды мукачевского замка "Паланок", за которой, по некоторой информации, стоят структуры, близкие к главе секретариата президента Виктора Балоги и его окружению. "Если такой контракт и состоялся, мне ничего не известно об условиях, на которых он был подписан", - сказала она. "Однако я знаю, что во многих частях мира, в частности в Европе, распространена практика передачи исторических памяток в аренду частным лицам, коммерческим компаниям, неприбыльным организациям на довольно жестких условиях, которые поощряют выгодные и стабильные инвестиции", - добавила Катерина Ющенко. По ее словам, "в таких договорах четко указано, какие физические изменения разрешено делать на территории этой памятки и как ее можно использовать". "Арендатор может возместить свои инвестиции в ремонт и сохранение памятки, взимая жалованье за вход, продажу сувениров, открывая на территории памятки кафе, магазины и отели. Без такой практики многие известные европейские памятники уже прекратили бы свое существование, поскольку карманы налогоплательщиков никогда не есть настолько велики, чтобы покрыть все расходы на реставрацию и содержание памяток архитектуры", - сказала она. "Очевидно, что местная власть постоянно следит за выполнением и соблюдением условий контракта", - высказала надежду супруга президента. Плотный рабочий график Катерины Ющенко, которая возглавляет благотворительный фонд "Украина 3000" и непосредственно занимается музейной сферой, не позволил журналистам встретиться с ней лично, так что ответы они получили в письменной форме и не смогли поставить уточняющие вопросы. Принятие решения относительно передачи "Паланка" в аренду в Мукачевском горсовете прошло с многочисленными нарушениями. Европейская практика передачи исторических памяток за "символическую арендную плату" сопровождается подписанием многотомного контракта требований к реставрационным работам за деньги арендатора, чего в случае с "Паланком" не было.