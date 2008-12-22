Фидель Кастро стал почетным доктором

Лидер кубинской революции Фидель Кастро и президент Боливии Эво Моралес стали почетными докторами боливийского университета «Эль Альто». На церемонии присуждения, состоявшейся в одной из аудиторий университета, ректор Федерико Зелада Бильбао отметил заслуги Кастро и Моралеса перед народами обеих стран. Диплом почетного доктора, присужденный лидеру кубинской революции, получил заместитель председателя совета министров Кубы Хосе Рамон Фернандес. Он прибыл в Боливию для участия в торжественной церемонии по случаю объявления территории этой страны свободной от неграмотности. Боливия стала третьей латиноамериканской страной, объявившей о победе над неграмотностью. Ранее об этом сообщили Куба (1961 год) и Венесуэла (2005 год). Как отмечают кубинские СМИ, в деле борьбы с неграмотностью в Боливии основополагающую роль сыграла образовательная программа «Я могу это». Программа была разработана находящимся в Гаване Педагогическим институтом Латинской Америки и Карибского бассейна (IPLAC) и основана на аудиовизуальных методах обучения. По этому методу прошли обучение около 820 тысяч боливийцев. В 2003 году население этой страны составляло примерно 8,59 миллиона человек.