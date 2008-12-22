Елизавету II хотят лишить титула

Королева Великобритании Елизавета II рискует лишиться одного их важнейших исторических титулов и полномочий английских монархов - статуса светского главы Англиканской епископальной церкви, сообщает, сообщает NEWSru.com. Внутри парламента Великобритании "все громче звучит хор голосов", выступающих за лишение Англиканской церкви официального статуса и ее отделения от государства. Косвенно это подтвердил на днях духовный глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс. Он отметил, что отделение Церкви от государства "не будет ее концом". Более того, архиепископ считает, что это даже "усилит единство Церкви". Однако, как указывают в Лондоне, отделение Англиканской церкви от государства будет иметь своим немедленным следствием лишение главы государства - правящего монарха - статуса светского главы этой Церкви. Вопрос об отделении, согласно парламентским источникам, обсуждается в рамках завершаемой сейчас реформы ряда средневековых законов, которые запрещают, в частности, восхождение на английский престол монарха католического вероисповедания, либо состоящего в браке с католиком или католичкой. Английский монарх Генрих VIII стал главой вновь созданной Англиканской церкви в 1534 году, когда Лондон порвал с Ватиканом. Последующие акты парламента закрепили за монархом роль светского главы Церкви, а за самой Англиканской церковью статус государственной. Сейчас это поставлено под сомнение группой депутатов. Идея изменить положение о вероисповедании английского монарха обсуждается уже несколько лет. Первым его поднял бывший премьер-министр страны Тони Блэр, который был лично затронут этой проблемой: на протяжении всего срока премьерства он демонстративно оставался англиканином, несмотря на то, что его жена и дети были католиками. Как только премьер оставил свой пост, он немедленно перешел в католичество.