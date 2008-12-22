Карла Бруни пришла в ужас, увидев себя голую

Теперь Бруни судится с изготовителями сумок, которые "декорировали" старыми фотографиями обнаженной первой леди Франции свою продукцию. Компания по производству одежды Pardon, зарегистрированная на французском острове Реюньон в Индийском океане и без ведома экс-супермодели начавшая продавать сумки с изображенной на ней фотографией молодой обнаженной Карлы, уже получила от адвоката Бруни иск на сумму в 125 тысяч евро, однако пока никак не отреагировала в ответ, пишет fashiontime.ru "Мы будем добиваться полной выплаты этой суммы в качестве морального ущерба", - заявил личный адвокат Бруни Тьерри Герцог, добавив, что Карла планирует перечислить все вырученные от судебного процесса деньги на благотворительные цели. Единственной реакцией со стороны ответчика стало небольшое интервью основателя лейбла Pardon Питера Мертеса журналистам, в котором он говорит, что "портрет публичной женщины, который можно с легкостью найти в интернете, не является ее неприкосновенной собственностью".